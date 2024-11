L’entraineur du joueur russe a donné un long entre­tien à nos confrères de Championnat, site de sport de réfé­rence en Russie. Il a été ques­tion de l’at­ti­tude spéciale d’Andrey. Fernando a notam­ment avoué que son joueur ne pouvait pas se passer un seul instant de taper dans la balle.

« Il est impos­sible de convaincre Rublev de ne pas aller sur un court. Il veut jouer tous les jours ». Dès que j’essaie de plani­fier quelque chose avec ma famille, il me dit : « Non, non, demain on s’entraîne. » Il ne me laisse pas être avec ma famille ! (Rires.) Après une semaine de pré‐saison à Barcelone, nous irons à Dubaï, où vit désor­mais Andrey. Nous allons essayer d’améliorer son jeu, même si au tennis il n’y a toujours pas assez de temps pour cela. Nous savons qu’Andrey manque de certaines qualités pour aller plus souvent au filet par exemple. Nous devons améliorer son deuxième service mais aussi sa rapi­dité par rapport à l’année dernière »