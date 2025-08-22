En mars dernier, Andrey Rublev provo­quait un petit trem­ble­ment de terre, en enga­geant Marat Safin dans un rôle de conseiller sportif. Son entraî­neur Fernando Vicente est très recon­nais­sant de l’aide apportée par l’an­cien numéro un mondial à son protégé.

Dans un entre­tien accordé à Mundo Deportivo, l’Espagnol précise que le double cham­pion en Grand Chelem est surtout utile sur l’as­pect mental.

« Nous le connais­sons depuis toujours. Nous avons dit : « Marat, voyons si un jour nous pouvons nous asseoir ensemble. Andrey traverse une période diffi­cile ». Il souf­frait d’une légère dépres­sion, alors nous avons essayé de lui pres­crire des médi­ca­ments effi­caces, mais cela ne l’ai­dait pas. Marat lui a alors fait comprendre qu’il avait vécu un peu la même chose. Ils se sont retrouvés à l’aca­démie et ont eu une conver­sa­tion très inté­res­sante, et Marat s’est proposé pour l’aider un peu. Il a dit qu’il s’en­ga­ge­rait pour quelques semaines, mais rien n’est encore sûr. Il a donc parti­cipé à plusieurs tour­nois, mais il ne pourra pas le faire à plein temps. Andrey le respecte beau­coup et comprend ce qu’il lui explique, toutes ces réac­tions et excuses que les joueurs donnent parfois quand les choses ne vont pas bien. Je dirais que cela l’aide beaucoup ».