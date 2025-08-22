En mars dernier, Andrey Rublev provoquait un petit tremblement de terre, en engageant Marat Safin dans un rôle de conseiller sportif. Son entraîneur Fernando Vicente est très reconnaissant de l’aide apportée par l’ancien numéro un mondial à son protégé.
Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, l’Espagnol précise que le double champion en Grand Chelem est surtout utile sur l’aspect mental.
« Nous le connaissons depuis toujours. Nous avons dit : « Marat, voyons si un jour nous pouvons nous asseoir ensemble. Andrey traverse une période difficile ». Il souffrait d’une légère dépression, alors nous avons essayé de lui prescrire des médicaments efficaces, mais cela ne l’aidait pas. Marat lui a alors fait comprendre qu’il avait vécu un peu la même chose. Ils se sont retrouvés à l’académie et ont eu une conversation très intéressante, et Marat s’est proposé pour l’aider un peu. Il a dit qu’il s’engagerait pour quelques semaines, mais rien n’est encore sûr. Il a donc participé à plusieurs tournois, mais il ne pourra pas le faire à plein temps. Andrey le respecte beaucoup et comprend ce qu’il lui explique, toutes ces réactions et excuses que les joueurs donnent parfois quand les choses ne vont pas bien. Je dirais que cela l’aide beaucoup ».
