Nouveau direc­teur de la Coupe Davis après être devenu direc­teur de l’ATP 500 de Barcelone, David Ferrer ne s’en­nuie pas depuis qu’il a pris sa retraite en 2019. Interrogé par le site Superdeporte, l’an­cien fina­liste de Roland‐Garros a jugé le niveau et le poten­tiel de Carlos Alcaraz que tout le monde compare à son illustre aîné Rafael Nadal.

« Alcaraz est un grand joueur, et sans aucun doute, il sera un bien meilleur joueur de tennis que moi, c’est certain. Nadal sont de grands mots. Carlos doit faire sa carrière, mais je suis sûr qu’il va devenir numéro un mondial et gagner des Grands Chelems, parce que menta­le­ment, c’est un joueur très bien établi. Je connais très bien son équipe, son manager Albert et son équipe d’en­traî­neurs avec Juan Carlos Ferrero à la tête, qui a aussi vécu cette expé­rience de numéro un mondial, et qui a des idées très claires. »