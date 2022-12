Lors de sa confé­rence de presse de présen­ta­tion, le nouveau capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer, a logi­que­ment parlé de ses deux meilleurs atouts : Rafael Nadal et Carlos Alcaraz.

« Carlos a l’étoffe d’un leader. À 19 ans, être numéro 1 mondial, cham­pion du Grand Chelem et assumer cette pres­sion, je n’ai vu que Rafa, Djokovic et quelques autres le faire. Carlos, ce qu’il réalise, c’est parce qu’il assume la respon­sa­bi­lité et la pres­sion », a souligné le fina­liste de Roland‐Garros 2013 dans des propos rapportés par Marca.