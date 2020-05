Depuis le début de la crise sanitaire, Rafael Nadal s’est montré très présent dans les médias espagnols. L’Espagnol, adulé dans son pays, a reçu néanmoins quelques critiques suite à certains de ses commentaires. Son oncle Toni Nadal l’a défendu et David Ferrer a fait de même dans un entretien accordé à Radio Marca : « Ça me fait très mal qu’un athlète ne puisse pas donner son avis. Je n’aime pas les insultes, vous pouvez être d’accord ou pas avec un sportif, mais pas lui interdire de s’exprimer. Je connais Rafa et sa famille, et ça me fait mal. C’est une personne très cohérente. Que se passe-t-il ? Que son avis vaut moins que celui des autres ? Il ne manquerait plus qu’il ne puisse pas dire ce qu’il pense. »