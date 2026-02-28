Capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères italiens du Corriere dello Sport, trois mois après la défaite de ses joueurs en finale face à l’Italie.

Invité à s’ex­primer sur la grande domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’an­cien 3e mondial a expliqué qu’il ne voyait pour l’ins­tant personne capable de les battre au meilleur des cinq sets.

« Carlos et Jannik sont toujours très proches. Comme nous l’avons vu ces dernières saisons, ils se nour­rissent mutuel­le­ment et c’est ainsi qu’ils conti­nuent à s’amé­liorer. En Australie, Djokovic a très bien joué, même en finale contre Alcaraz. N’oublions pas qu’il avait de l’énergie et qu’il a remporté 24 titres du Grand Chelem : sur un match sec, je ne suis pas surpris qu’il puisse encore se battre. Cela dit, je ne vois pas de joueurs capables de battre Sinner et Alcaraz dans les tour­nois du Grand Chelem, ils sont les plus forts, surtout dans les moments impor­tants. Après l’Open d’Australie, Carlos aura plus confiance en lui, mais nous savons déjà qu’à Indian Wells et Miami, Sinner peut très bien jouer. Il est très diffi­cile de prédire lequel des deux sera le plus fort, comme cela a été le cas avec Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. »