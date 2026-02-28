Capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer a récemment accordé une interview à nos confrères italiens du Corriere dello Sport, trois mois après la défaite de ses joueurs en finale face à l’Italie.
Invité à s’exprimer sur la grande domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’ancien 3e mondial a expliqué qu’il ne voyait pour l’instant personne capable de les battre au meilleur des cinq sets.
« Carlos et Jannik sont toujours très proches. Comme nous l’avons vu ces dernières saisons, ils se nourrissent mutuellement et c’est ainsi qu’ils continuent à s’améliorer. En Australie, Djokovic a très bien joué, même en finale contre Alcaraz. N’oublions pas qu’il avait de l’énergie et qu’il a remporté 24 titres du Grand Chelem : sur un match sec, je ne suis pas surpris qu’il puisse encore se battre. Cela dit, je ne vois pas de joueurs capables de battre Sinner et Alcaraz dans les tournois du Grand Chelem, ils sont les plus forts, surtout dans les moments importants. Après l’Open d’Australie, Carlos aura plus confiance en lui, mais nous savons déjà qu’à Indian Wells et Miami, Sinner peut très bien jouer. Il est très difficile de prédire lequel des deux sera le plus fort, comme cela a été le cas avec Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. »
Publié le samedi 28 février 2026 à 18:05