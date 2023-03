Il est indé­niable que la carrière de David Ferrer aurait été encore plus belle sans Rafael Nadal. Il a par exemple été battu quatre fois face à son compa­triote en finale à Barcelone (2008, 2009, 2011 et 2012), un tournoi dont il est désor­mais le directeur.

« J’ai un souvenir qui remonte à mon enfance, lorsque j’y allais avec mes parents, puis lorsque j’ai vécu à Barcelone en tant que joueur. J’ai pu y jouer quatre finales. Je n’ai jamais gagné à cause d’un certain Rafa Nadal. Mais ce tournoi a toujours été dans mon cœur. Pour moi, c’est plus qu’un tournoi, c’est une partie de ma vie. Chaque fois que j’y suis et main­te­nant que je travaille sur le tournoi, je veux qu’il évolue, qu’il s’amé­liore et qu’il continue à être l’un des 500 meilleurs tour­nois de l’ATP Tour », a déclaré l’Espagnol, égale­ment capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, à la COPE.