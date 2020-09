Dans son édition du jour, l’Equipe propose une interview de David Ferrer, joueur à la retraite et désormais entraîneur d’Alexander Zverev.

A la question du joueur le plus fort qu’il ait affronté durant sa carrière, la réponse de l’Espagnol n’est pas surprenante quand on jette un œil à ses Head to Head avec les meilleurs.

« Je dirais Roger Federer. Parce que j’ai joué 17 fois contre lui et que je n’ai jamais pu le battre (rires) », répond David.

Ferrer a aussi noté des ressemblances entre son jeu et celui d’un joueur actuel sur le circuit. « Diego Schwartzman. Il a ces caractéristiques d’être petit et rapide. Il met beaucoup de rythme, d’intensité. C’est un battant », explique-t-il.