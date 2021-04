Directeur de l’ATP 500 de Barcelone, David Ferrer doit composer avec beau­coup d’élé­ments cette année avec la pandémie et les nombreux proto­coles. Interviewé par le quoti­dien espa­gnol AS, l’an­cien 3e joueur mondial a notam­ment été inter­rogé sur le Big 3 et s’ils étaient irremplaçables.

« Ils sont sans doute irrem­pla­çables. Nous parlons de trois joueurs à part comparé à tout ce que nous avons vu. Borg, McEnroe, Lendl, c’étaient des légendes, et puis ces trois‐là sont arrivés et ont remporté deux ou trois fois plus de titres qu’eux. Federer, Nadal et Djokovic sont même devenus meilleurs grâce à la concur­rence entre eux. Ils m’ont aussi beau­coup pris, oui, c’est vrai (sourires). »