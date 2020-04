A la mode depuis le début du confinement, Feliciano Lopez et David Ferrer ont joué le jeu d’un live Instagram ce dimanche comme le rapporte le journal espagnol AS. David Ferrer a été interrogé sur l’avenir du tennis espagnol et il se montre assez catégorique : « Il y aura toujours un futur, mais il n’y aura plus jamais un autre Rafael Nadal, ni une génération de joueurs comme il y en a eu au cours des 20 dernières années. » Un avis que partage Feliciano Lopez : « Il n’y aura ni Nadal, ni Ferru (Ferrer). »

L’ancien finaliste de Roland-Garros 2013 a ensuite mis en avant Carlos Alcaraz qui est devenu le plus jeune vainqueur d’un match sur un ATP 500 à Rio en février dernier : « Carlos Alcaraz a un grand potentiel, c’est un joueur un peu différent aujourd’hui. Il est entraîné par un gars humble comme Juan Carlos Ferrero et c’est important. »