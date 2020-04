Au cours d’un live Instagram avec Feliciano Lopez, David Ferrer, directeur de l’ATP 500 de Barcelone, a donné sa vision sur sa nouvelle vie (propos relayés par le site Internet de l’ATP en version espagnole) : « J’apprécie vraiment l’expérience de directeur de tournoi. Cela change car on est de l’autre côté. Sans le vouloir, tu n’es plus joueur. Il faut chercher le bénéfice du tournoi sans oublier le bien-être des joueurs. Cela a été facile pour moi car ça fait un an que j’ai pris ma retraite et j’ai de bonnes relations avec la plupart d’entre eux. Au départ, comme je n’avais pas d’expérience, j’ai été surpris par certaines choses, mais il faut l’accepter et je suis très heureux. Je me réjouissais de travailler avec l’équipe du tournoi (de Barcelone), j’étais très excité car on avait presque tout préparé. Je voulais voir le travail réalisé. »