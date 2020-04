Invité sur Radio Marca, David Ferrer qui fête presque sa première année de joueur retraité a bien voulu répondre aux questions de Marca. S’il a parlé de la crise liée au coronavirus, il a aussi évoqué sa nouvelle vie : « C’est mon premier anniversaire sans être joueur. Finalement je regarde pas mal de matchs de tennis, et je me suis même surpris à regarder certaines de mes victoires et si je suis heureux de les voir, c’est quand même quelque chose qui me manque. Cette année a été « positive » si je puis dire notamment avec cette nomination en tant que directeur du tournoi de Barcelone, cette annonce a été une vraie fierté pour moi. C’est dommage que nous n’ayons pas pu organiser l’édition cette année, mais au final c’est quand même la moindre des choses vu l’ampleur de cette épidémie. »