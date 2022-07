Ferrer : « Le problème, c’est qu’avec mon CV, ne pas avoir remporté de Grand Chelem n’est pas logique »

Dans des propos recueillis par Superdeporte, David Ferrer a donné son avis sur Carlos Alcaraz en le compa­rant notam­ment à Rafael Nadal avant de parler de son cas personnel. Début juin, il a été élu par les lecteurs de L’Equipe meilleur joueur de l’his­toire du tennis à ne pas avoir remporter de tournoi du Grand Chelem. Le fina­liste de Roland‐Garros 2013 a réagi à ce sondage avec un brin d’amertume.

« C’est bien, mais je n’ac­corde pas non plus beau­coup d’im­por­tance aux sondages. C’est un journal impor­tant et je remercie ceux qui ont voté, car il y avait de grands joueurs. Cela a du bon et du mauvais. Cela vous donne un senti­ment d’im­por­tance qu’a­près tant d’an­nées dans le Top 10, on vous dise que vous êtes le meilleur joueur de l’his­toire sans grand chelem. Mais le problème, c’est qu’avec le CV que j’ai eu, ne pas avoir de grand chelem n’est pas logique. Bien que mon temps en tant que joueur soit terminé, je suis heureux de ce que j’ai pu faire. »