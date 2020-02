Compatriote et grand ami de la famille Nadal, le néo-retraité David Ferrer a bien voulu s’exprimer sur Rafael et l’incroyable passion qu’il met dans son sport depuis le début de sa carrière : « J’ai beaucoup appris de lui et de son oncle. Il a un esprit différent de tous les sportifs que j’ai vu dans ma vie. Dans les moments importants, il maintient la pression mieux que les autres joueurs. Il m’impressionne chaque année, quand je le regarde à la télévision ou lorsque que jouais contre lui. Il améliore toujours son jeu – son service, sa volée – et la passion avec laquelle il joue à 33 ans est juste incroyable. C’est bon pour moi car je suis proche de lui et je peux apprendre également de lui dans ma vie personnelle » a déclaré l’ancien 3e joueur mondial à différents médias espagnols.