Interrogé sur Carlos Alcaraz et les simi­li­tudes avec Rafael Nadal, David Ferrer a accepté de jouer au jeu des compa­rai­sons même si, selon lui, cela peut à force desservir le joueur de 18 ans.

« Je vois bien sur des choses simi­laires entre eux en ce qui concerne l’am­bi­tion et la capa­cité d’ap­pren­tis­sage. Ce n’est pas normal pour quel­qu’un d’aussi jeune que Carlos d’avoir un niveau de matu­rité aussi élevé et de jouer avec une telle confiance en soi dans le money time. Normalement, vous devez vous sentir nerveux, mais ni Rafa à ses débuts ni lui main­te­nant, ne ressentent cela. Je n’aime pas les comparer, je pense que nous ne rendons pas service à Carlos si nous essayons constam­ment de le faire. Je pense qu’il va avoir de sérieuses chances d’être numéro 1 mondial et de remporter plusieurs titres du Grand Chelem, mais il a main­te­nant toute une carrière devant lui, il faut le laisser travailler. C’est super de pouvoir profiter à la fois de lui et de Rafa en même temps. »