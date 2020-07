Et si David Ferrer devenait le prochain coach d’Alexander Zverev ? Après avoir été conseillé par Juan Carlos Ferrero et Ivan Lendl, l’Allemand pourrait connaître un autre ancien joueur professionnel comme coach. Selon une information du quotidien sportif espagnol Marca, David Ferrer et Alexander Zverev vont travailler ensemble pendant 15 jours afin d’effectuer une période d’essai. Si l’entente est bonne, les deux hommes pourraient débuter officiellement leur collaboration à partir de la mini-tournée européenne sur terre battue de septembre (Madrid, Rome et Roland-Garros).

Joueur à l’attitude exemplaire pendant toute sa carrière et infatigable travailleur, l’Espagnol pourrait permettre à l’Allemand de franchir un pallier. Ferrero et Lendl ont souvent pointé du doigt le manque d’implication et de sérieux de l’actuel septième mondial. Un aspect renforcé suite à son écart de conduite après l’Adria Tour où il avait décidé de se placer en quatorzaine avant d’être surpris en soirée seulement quelques jours plus tard. Hasard ou pas, lors de trois de ses quatre derniers tournois en 2019, David Ferrer a affronté trois fois Alexander Zverev (défaite à Acapulco, victoire à Miami puis défaite à Madrid).