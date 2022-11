Au cours d’une inter­view accordée à El Mundo, David Ferrer a déclaré que Novak Djokovic était le joueur qui l’avait mis le « plus mal à l’aise », alors qu’il n’a jamais battu Roger Federer en 17 confron­ta­tions. Il a ensuite parlé de la perfor­mance du Serbe à Turin où il a remporté un 6e Masters.

« Dès le premier instant, il jouait mieux. Je l’ai vu très bien, très concentré, jouant un tennis très fin. Et quand Djokovic est comme ça… De plus, il s’adapte très bien à ce genre de condi­tions, rapides et en indoor », a souligné l’Espagnol, désor­mais direc­teur de la Coupe Davis.