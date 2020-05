Retraité depuis un an et le Masters 1000 de Madrid, David Ferrer s’est confié à Radio Marca. Un choix qu’il assume parfaitement : « Je ne regrette pas ma retraite et la compétition ne me manque pas car je suis toujours lié au monde du tennis et je vois ça comme un spectateur maintenant. »

L’entretien se poursuit avec un passage pour le moins surprenant. Questionné sur Nick Kyrgios et ses frasques, l’Espagnol avoue qu’il était un peu pareil dans sa jeunesse : « Quand j’étais jeune, j’étais un peu comme Kyrgios aussi, je cassais des raquettes et tout ça. Je comprends ces choses et elles peuvent être améliorées. J’espère que Kyrgios pourra être un travailleur constant à l’avenir. » Difficile d’imaginer le « pou » casser des raquettes.