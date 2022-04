Carlos Alcaraz a explosé aux yeux du grand public en 2021. David Ferrer, lui, a décou­vert le phéno­mène il y a quatre ans, lorsque ce dernier avait 14 ans. L’ancien troi­sième joueur mondial s’était entraîné avec le natif de Murcie. Et il avait été tota­le­ment bluffé. Il a raconté ce moment à l’ATP.

« La vérité est que j’ai vu quelque chose de spécial en lui, quelque chose de diffé­rent de tout autre joueur. Il utili­sait très bien ses mains, il était très rapide. Il avait un jeu de jambes incroyable pour son âge et il était diffi­cile de le battre. Je me suis entraîné avec beau­coup de jeunes, mais lorsque vous rencon­trez quel­qu’un de 14 ans qui est capable de gérer le rythme de balle d’un profes­sionnel comme moi et qui est tout proche de gagner un tie‐break alors que j’étais à fond, c’est qu’il a quelque chose de spécial. De plus, il a été très respec­tueux pendant toute la session. »