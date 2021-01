La collaboration entre le coach David Ferrer et le joueur Alexander Zverev n’aura finalement duré que quelques mois. La faute principalement à ce satané Covid qui a rendu les choses trop compliquées pour un Espagnol qui débutait tout juste dans ses habits d’entraîneur.

« À la fin de l’année, il fallait prendre une décision, j’ai parlé avec Sascha Zverev et lui ai dit que je préférais ne pas continuer, que nous n’allions pas continuer la saison prochaine. Pas pour une raison en particulier, mais je pense tout simplement qu’il n’était pas encore temps pour moi d’être coach. Il ne s’est absolument rien passé entre nous, tout va encore bien, en fait je lui suis très reconnaissant de l’opportunité qu’il m’a donnée de voyager avec lui pendant cette partie de la saison. Durant ces mois, nous avons eu une bonne coexistence, tout était parfait », a réagi un David Ferrer qui aurait préféré tomber dans une autre période que cette crise sanitaire pour débuter ce nouveau travail.

« Il est vrai que le COVID-19 vous ramène un peu en arrière, en plus du fait que je suis également directeur du Trophée Conde de Godó et que cela me prend beaucoup de temps. Bien sûr, ma famille est au-dessus de tout cela, il y a beaucoup de choses et je veux me concentrer sur elle en premier. On pensait que le moment était venu, mais finalement pas. Cela a été une expérience brutale, mais pour le moment, je comprends que je ne suis pas la bonne personne pour l’aider. Je suis sûr que lorsque le temps passera, je formerai à nouveau quelqu’un, c’est sûr. »