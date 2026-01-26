Alors que son ancien poulain déroule son tennis en Australie, Juan Carlos Ferrero n’a pas perdu de temps pour trouver un nouveau job et mettre ses compétences au service d’un sportif de haut‐niveau.
Si cette information n’est pas surprenante vu les compétences de l’Espagnol, sa mission est une surprise tout comme le choix de l’athlète.
🇪🇸 Juan Carlos Ferrero, Alcaraz’s ex‐coach, has announced that he will be joining the team of Angel Ayora – a young professional golfer— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) January 25, 2026
🧠 He’ll be focusing on the mental side of the sport
📸 Ferrero’s IG pic.twitter.com/ikLblpdAkS
En effet, Juan Carlos a été nommé coach mental de Angel Aroya, un jeune espoir espagnol de golf.
On ne s’attendait pas du tout à ce petit rebondissement. On l’imaginait plus au chevet d’un joueur de tennis même s’il a prouvé ses compétences de coach global auprès de Carlos Alcaraz.
On suivra donc de près maintenant le parcours de son « poulain ».
Si Juan Carlos Ferrero réussi ce challenge, cela risque de confirmer sa capacité à faire éclore les jeunes talents dans toutes les disciplines sportives.
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 09:39