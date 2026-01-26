Alors que son ancien poulain déroule son tennis en Australie, Juan Carlos Ferrero n’a pas perdu de temps pour trouver un nouveau job et mettre ses compé­tences au service d’un sportif de haut‐niveau.

Si cette infor­ma­tion n’est pas surpre­nante vu les compé­tences de l’Espagnol, sa mission est une surprise tout comme le choix de l’athlète.

🇪🇸 Juan Carlos Ferrero, Alcaraz’s ex‐coach, has announced that he will be joining the team of Angel Ayora – a young profes­sional golfer



🧠 He’ll be focu­sing on the mental side of the sport



📸 Ferrero’s IG pic.twitter.com/ikLblpdAkS — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) January 25, 2026

En effet, Juan Carlos a été nommé coach mental de Angel Aroya, un jeune espoir espa­gnol de golf.

On ne s’at­ten­dait pas du tout à ce petit rebon­dis­se­ment. On l’ima­gi­nait plus au chevet d’un joueur de tennis même s’il a prouvé ses compé­tences de coach global auprès de Carlos Alcaraz.

On suivra donc de près main­te­nant le parcours de son « poulain ».

Si Juan Carlos Ferrero réussi ce chal­lenge, cela risque de confirmer sa capa­cité à faire éclore les jeunes talents dans toutes les disci­plines sportives.