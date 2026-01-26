AccueilATPFerrero a déjà trouvé un remplaçant à Alcaraz, ça n'a pas traîné
ATP

Ferrero a déjà trouvé un rempla­çant à Alcaraz, ça n’a pas traîné

Jean Muller
Par Jean Muller

-

669

Alors que son ancien poulain déroule son tennis en Australie, Juan Carlos Ferrero n’a pas perdu de temps pour trouver un nouveau job et mettre ses compé­tences au service d’un sportif de haut‐niveau. 

Si cette infor­ma­tion n’est pas surpre­nante vu les compé­tences de l’Espagnol, sa mission est une surprise tout comme le choix de l’athlète.

En effet, Juan Carlos a été nommé coach mental de Angel Aroya, un jeune espoir espa­gnol de golf. 

On ne s’at­ten­dait pas du tout à ce petit rebon­dis­se­ment. On l’ima­gi­nait plus au chevet d’un joueur de tennis même s’il a prouvé ses compé­tences de coach global auprès de Carlos Alcaraz.

On suivra donc de près main­te­nant le parcours de son « poulain ».

Si Juan Carlos Ferrero réussi ce chal­lenge, cela risque de confirmer sa capa­cité à faire éclore les jeunes talents dans toutes les disci­plines sportives.

Publié le lundi 26 janvier 2026 à 09:39

Article précédent
Zverev pas nostal­gique du Big 3 : « À l’époque, les Grands Chelems étaient en quelque sorte figés. Djokovic gagnait en Australie. Roland‐Garros était le tournoi de Nadal. À Wimbledon, c’était toujours entre Federer et Novak. Il n’y avait peut‐être pas autant d’opportunités »
Article suivant
Madison Keys, perd son trophée mais ne stresse pas une seconde : « Je n’ai pas l’impression que le monde s’écroule après cette défaite »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.