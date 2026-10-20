À l’occasion de la sortie de son premier livre, « La mentalité du gagnant », Juan Carlos Ferrero a fait la tournée des médias en Espagne.
Récemment interviewé par le quotidien, AS, l’ancien coach de Carlos Alcaraz, qui a l’intention de reprendre du service sur le circuit en 2027, a une nouvelle fois été questionné sur la possibilité d’entraîner Jannik Sinner. Et il a tenu à mettre les choses au clair.
« Sinner est un joueur spectaculaire. Je pense qu’il a déjà prouvé que, lorsqu’il est à 100 %, il est très difficile à battre. Du côté de Carlos, on le sait bien. Si cela devait arriver à l’avenir, j’ai déjà dit que je comprenais que les gens, surtout les Espagnols, puissent s’en offusquer, dans le sens où ils pourraient voir cela comme si je m’opposais à Carlos et à ce qu’il est capable d’accomplir. Mais, au final, je pense que moi aussi je cherche à évoluer en tant qu’entraîneur et, si une opportunité de cette envergure se présente, je pense que les gens devraient le comprendre. À aucun moment je ne m’opposerai à qui que ce soit, et encore moins à Carlos. Mais, que l’opportunité se présente avec Sinner ou avec un autre joueur, il arrivera forcément que l’on se retrouve face à quelqu’un. J’espère que les gens pourront le comprendre. »
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 18:24