AccueilATPFerrero avait juste 48h pour se décider...
ATP

Ferrero avait juste 48h pour se décider…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0

L’affaire Alcaraz‐Ferrero fait beau­coup parler. Et l’on en apprend un peu plus chaque jour. 

Visiblement des tensions exis­taient déjà entre les deux parties. En effet, Juan Carlos a reçu le contrat et on lui avait notifié qu’il avait 48h pour valider son nouveau contrat. 

Si le fait de baisser son salaire ne semblait pas poser de problèmes majeurs, d’autres closes étaient pas accep­tables par Juan Carlos. 

De plus, 48H est un délai un peu court pour permettre de prendre une telle décision. 

Cela ressemble plus fina­le­ment à une forme de chan­tage et l’on peut comprendre que Ferrero n’ait pas été en mesure d’ac­cepter ce type d’agissement.

Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 09:54

Article précédent
Sam Sumyk : « Parfois, on est viré. Parfois, on se barre. »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.