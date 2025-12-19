L’affaire Alcaraz‐Ferrero fait beau­coup parler. Et l’on en apprend un peu plus chaque jour.

Visiblement des tensions exis­taient déjà entre les deux parties. En effet, Juan Carlos a reçu le contrat et on lui avait notifié qu’il avait 48h pour valider son nouveau contrat.

Si le fait de baisser son salaire ne semblait pas poser de problèmes majeurs, d’autres closes étaient pas accep­tables par Juan Carlos.

De plus, 48H est un délai un peu court pour permettre de prendre une telle décision.

Cela ressemble plus fina­le­ment à une forme de chan­tage et l’on peut comprendre que Ferrero n’ait pas été en mesure d’ac­cepter ce type d’agissement.