L’affaire Alcaraz‐Ferrero fait beaucoup parler. Et l’on en apprend un peu plus chaque jour.
Visiblement des tensions existaient déjà entre les deux parties. En effet, Juan Carlos a reçu le contrat et on lui avait notifié qu’il avait 48h pour valider son nouveau contrat.
Si le fait de baisser son salaire ne semblait pas poser de problèmes majeurs, d’autres closes étaient pas acceptables par Juan Carlos.
De plus, 48H est un délai un peu court pour permettre de prendre une telle décision.
Cela ressemble plus finalement à une forme de chantage et l’on peut comprendre que Ferrero n’ait pas été en mesure d’accepter ce type d’agissement.
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 09:54