Dans une longue inter­view accordée à nos confrères de Puntodebreak, Juan Carlos Ferrero revient sur sa carrière mais aussi sur la polé­mique liée à la première place mondiale de son poulain Carlos Alcaraz. S’il comprend que l’on puisse remettre en cause cet exploit réalisé dans des circons­tances parti­cu­lières, il estime qu’elle est ample­ment méritée.

« C’est normal que certains pensent que Carlos ne mérite pas cette place car c’est vrai que Djokovic n’a pas joué deux Grands Chelems et aurait pu en gagner plus, ou pas, en fait on ne le saura jamais. Mais en fin de compte, je pense que cette place est méritée surtout si vous gagnez presque tous les matchs que vous jouez pendant l’année. Je pense que c’est une année très réussie. Il faut respecter toutes les opinions, mais je pense que c’est mérité »