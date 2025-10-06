À San Francisco pour la Laver Cup puis à Tokyo, où il a remporté le titre, Carlos Alcaraz n’était pas accompagné de Juan Carlos Ferrero, mais de son autre entraîneur, Samuel Lopez.
Cette absence a rapidement alimenté les spéculations en ligne, certains allant jusqu’à affirmer que Ferrero souffrait d’un cancer. L’ancien numéro un mondial a tenu à réagir fermement à ces rumeurs infondées dans un message publié sur Instagram.
« Ces derniers jours, de nombreuses fausses informations et rumeurs ont circulé au sujet de ma santé, affirmant que je souffrais d’un cancer. Je tiens à être clair : tout cela est complètement faux. Au‐delà de nier ces rumeurs, je tiens à exprimer mon inquiétude quant à l’utilisation de sujets aussi sensibles pour générer des clics et des vues. Le cancer est une maladie grave qui a marqué ma famille et beaucoup d’autres. Ce sujet mérite le plus grand respect. J’apprécie les messages de soutien, mais je tiens surtout à demander à ceux qui diffusent ce genre d’informations sans en vérifier la véracité de faire preuve de responsabilité. »
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 16:17