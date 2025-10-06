À San Francisco pour la Laver Cup puis à Tokyo, où il a remporté le titre, Carlos Alcaraz n’était pas accom­pagné de Juan Carlos Ferrero, mais de son autre entraî­neur, Samuel Lopez.

Cette absence a rapi­de­ment alimenté les spécu­la­tions en ligne, certains allant jusqu’à affirmer que Ferrero souf­frait d’un cancer. L’ancien numéro un mondial a tenu à réagir ferme­ment à ces rumeurs infon­dées dans un message publié sur Instagram.

« Ces derniers jours, de nombreuses fausses infor­ma­tions et rumeurs ont circulé au sujet de ma santé, affir­mant que je souf­frais d’un cancer. Je tiens à être clair : tout cela est complè­te­ment faux. Au‐delà de nier ces rumeurs, je tiens à exprimer mon inquié­tude quant à l’uti­li­sa­tion de sujets aussi sensibles pour générer des clics et des vues. Le cancer est une maladie grave qui a marqué ma famille et beau­coup d’autres. Ce sujet mérite le plus grand respect. J’apprécie les messages de soutien, mais je tiens surtout à demander à ceux qui diffusent ce genre d’in­for­ma­tions sans en véri­fier la véra­cité de faire preuve de responsabilité. »