Au cours d’une inter­view accordée à Tennis Majors, Juan Carlos Ferrero a parlé en longueur de son cham­pion, Carlos Alcaraz. En plus d’avoir évoqué les compa­rai­sons avec Rafael Nadal et la défaite face à ce dernier à Indian Wells en 2022, l’en­traî­neur espa­gnol a raconté une anec­dote qui remonte à plusieurs années lorsque le jeune Alcaraz avait pu taper la balle avec Dominic Thiem, alors au sommet de son art.

« Ce que je peux dire, c’est que dès que j’ai vu Carlos jouer, j’ai compris sur quel aspect il méri­tait d’être modelé mais aussi que cela allait être mani­fes­te­ment possible. Il est très diffi­cile de trouver un joueur capable d’avoir plusieurs options tactiques et de les appli­quer sans diffi­culté. Par exemple, pour battre Daniil Medvedev en finale à Indian Wells, on avait mis en place un plan de jeu qui n’est pas celui de Carlos habi­tuel­le­ment. Pas trop éloigné non plus mais pas le même. Exécuter ce plan ne lui a pas posé de problème et il a gagné. Je me souviens d’un jour, quand il avait 15 ans, où on s’entraînait avec Dominic Thiem à Rio. Avec Thiem, le jeu allait beau­coup plus vite que d’habitude. Eh bien Carlos s’est adapté sans délais et s’est hissé à ce rythme‐là. Je sentais qu’il avait ce genre de chose en lui, mais c’était spec­ta­cu­laire à voir. Très peu de joueurs sont capables de ça », s’est souvenu le lauréat de Roland‐Garros 2003.