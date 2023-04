Ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros, Juan Carlos Ferrero a parfai­te­ment réussi sa recon­ver­sion en tant d’en­traî­neur en déci­dant de rejoindre l’équipe de Carlos Alcaraz en 2018.

Interrogé par nos confrères de Tennis Majors en marge du Masters 1000 de Miami sur lequel l’Espagnol s’est incliné en demi‐finales face à Jannik Sinner, Ferrero a dévoilé les trois matchs qui selon lui ont permis à son joueur de progresser et d’at­teindre les sommets.

« La défaite contre Zverev en quart de finale à Roland‐Garros 2022. (Silence). La victoire contre Sinner à l’US Open quatre mois après. Et un autre match très impor­tant a été la défaite à Indian Wells contre Rafa en demi‐finale, l’an dernier. Il est sorti du court et m’a dit : « Je crois que j’ai compris comment battre Rafa ». Première chose qu’il m’a dite juste après sa défaite ! Six semaines plus tard, il battait Rafa, puis Djokovic à Madrid. C’est ce que je disais au début : il sent quand il est prêt. »