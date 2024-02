Présent cette semaine en Argentine aux côtés de son joueur, Carlos Alcaraz, à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Buenos Aires, Juan Carlos Ferrero a accordé une longue et belle inter­view à nos confrères de La Nacion.

Notamment inter­rogé sur l’éclo­sion de Jannik Sinner et le niveau de jeu de Novak Djokovic, l’an­cien numéro 1 mondial a estimé que cela allait permettre à son poulain de hausser son niveau de jeu.

« Nous avions déjà vu Sinner travailler il y a deux ans et nous savions que ce moment allait arriver ; il frap­pait à la porte depuis long­temps, il semblait avoir le tennis pour gagner des tour­nois du Grand Chelem. Physiquement, il y avait peut‐être un peu de doute parce qu’il était très mince, mais une fois qu’il s’est entraîné et qu’il a mûri, il a réussi. C’est un joueur à surveiller à chaque tournoi, un préten­dant majeur à la victoire, tout comme Carlos. Je pense que son émer­gence a été un peu comme lorsque Rafael Nadal et Roger Federer sont arrivés, ils se tiraient l’un l’autre, jusqu’à ce que Novak arrive, et main­te­nant c’est lui qui pousse un peu Carlos et Sinner. Lorsque Djokovic a remporté le Masters (à Turin) avec son niveau de jeu, j’ai dit à Carlos : ‘Tu as vu ça ? Maintenant, nous devons nous entraîner comme des bêtes pour atteindre le niveau de Novak. Jannik va le faire et nous devons le faire’. Et il a répondu : ‘Oui, oui, oui, oui, nous allons tout faire pour y arriver’. En d’autres termes, c’est une ques­tion de moti­va­tion. C’est la conta­gion. Entre eux trois, et les autres, Zverev, Tsitsipas, Rune, il faut qu’ils se nour­rissent les uns des autres. »