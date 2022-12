Lors d’une inter­view à Arabnews, Juan Carlos Ferrero a expliqué qu’il travaillait main dans la main avec la psycho­logue qui accom­pagne Alcaraz main­te­nant depuis deux ans.

« Elle est un aspect impor­tant de notre travail. Cela fait environ deux ans qu’il travaille avec elle. Il ne la consulte pas toutes les semaines, mais chaque fois qu’il sent qu’il a besoin de lui parler de quelque chose qui ne va peut‐être pas ou qui lui pose plus de problèmes dans un match, il lui parle et essaie d’ar­ranger un peu les choses. De mon côté, je suis en contact avec elle très souvent. Elle me parle de ce qu’il fait, de comment il s’en­traîne et de toutes les choses dont nous avons parlé et notam­ment ce qu’il a ressenti par exemple après l’US Open qui a été un vrai choc. Nous essayons de gérer tout cela ensemble et cela fonc­tionne plutôt bien pour le moment »