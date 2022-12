Carlos Alcaraz sera présent au Mubadala World Tennis Championship qui se dérou­lera du 16 au 18 décembre à Abu Dhabi. Le numéro 1 mondial a donc été inter­rogé par le média Arab News tout comme son coach Juan Carlos Ferrero. Et son entraî­neur a été clair sur le travail mis en place avant d’aborder la nouvelle saison.

« Carlos doit travailler tous les domaines de son jeu. Il a 19 ans et il va en avoir 20. À cet âge, il est impos­sible d’être complet en tout. Il doit travailler sur des petits détails sur son coup droit, sur son revers aussi. Bien sûr, il doit être plus régu­lier au service, en retour je veux qu’il soit encore plus agressif. Au filet, il doit corriger certaines de ses erreurs. J’ai préparé la fin de la saison de manière très spéci­fique pour améliorer beau­coup de choses. Vous ne pouvez pas dire à quel­qu’un que parce qu’il est numéro un, qu’il est très complet et qu’il n’a pas besoin de travailler. C’est tout le contraire. Il doit conti­nuer à travailler et c’est ce que nous allons faire. »