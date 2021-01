Alors que les qualifications pour l’Open d’Australie viennent de se terminer, le jeune prodige espagnol de 17 ans, Carlos Alcaraz, a obtenu son billet pour le tableau principal. Récemment, Toni Nadal déclarait que « Carlos Alcaraz était devenu le remplaçant naturel de Rafael Nadal ». Interrogé par Eurosport.es, Juan Carlos Ferrero, l’entraîneur du 141e mondial, préfère rejeter cette idée.

« Carlos commence à faire parler de lui, du fait de ses performances et de son jeune âge. Mais la comparaison avec les meilleurs lui rajoute de la pression et c’est inutile. Pour le moment, il réagit de la bonne manière, il fait son chemin, travaille bien et réalise de belles performances. La comparaison avec Rafa est trop bête, nous savons tous que le Majorquin est inégalable. Carlos doit rester focalisé sur son jeu« , a déclaré l’ancien numéro 1 mondial qui se veut protecteur envers sa jeune pépite.