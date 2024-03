Présent ce week‐end à Las Vegas alors que son joueur, Carlos Alcaraz, doit affronter Rafael Nadal lors d’une exhi­bi­tion pour Netflix ce dimanche 3 mars, Juan Carlos Ferrero a accordé une inter­view à nos confrères espa­gnols de Marca dans laquelle il évoque les énormes progrès réalisés par Jannik Sinner.

« Jannik Sinner est un exemple de profes­sion­na­lisme à bien des égards. C’est un joueur qui pour­suit ses objec­tifs depuis deux ans, quels qu’ils soient. Tout ce qu’il pensait devoir améliorer, il l’a fait. Il y a quelques saisons, il jouait beau­coup de coups croisés, peu de coups bombés, il montait moins au filet. Il s’est investi pour augmenter son réper­toire de coups et son niveau tactique. On peut le voir frapper plus d’amor­ties, il frappe natu­rel­le­ment des coups le long de la ligne, son service s’est aussi beau­coup amélioré : au début, il prenait son impul­sion avec les deux pieds et main­te­nant il en laisse traîner un. Ce sont des signes qui montrent que l’équipe veut le voir s’amé­liorer et qu’il est prêt à le faire. »