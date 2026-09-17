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Ferrero coach de Sinner en 2027 ? La rumeur enfle vraiment…

Par
Thomas S
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Depuis sa soudaine sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz en décembre 2025, avec qui il est resté près de sept ans, Juan Carlos Ferrero avait décidé de s’éloi­gner du tennis en prenant sous son aile un jeune joueur de golf espagnol.

Mais l’an­cien numéro 1 mondial a visi­ble­ment des fourmis dans les jambes puis­qu’il a récem­ment annoncé son retour sur le circuit en tant qu’en­traî­neur en 2027.

Et d’après notre confrère argentin, Gonzalo Ferreyra, cela pour­rait bien être aux côtés d’un certain Jannik Sinner, qui devrait voir l’un de ses deux coachs, Darren Cahill, prendre sa retraite. 

« À Cincinnati, José Luis Clerc a laissé entendre que Juan Carlos Ferrero serait l’en­traî­neur de Jannik Sinner pour la saison 2027. Il y a quelques heures, une autre source m’a confirmé l’in­for­ma­tion donnée par Batata », a écrit sur son compte Twitter le journaliste. 

Pour rappel, inter­rogé en juin dernier sur la possi­bi­lité d’entraîner le grand rival de son ancien joueur, Ferrero n’avait pas dit non : « Pourquoi pas ? J’apprécie son atti­tude, ce serait formi­dable ».

Inutile de préciser que si cette infor­ma­tion deve­nait offi­cielle, ce serait un véri­table coup de tonnerre, et un petit coup de poignard pour Carlitos…

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 14:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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