Depuis sa soudaine sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz en décembre 2025, avec qui il est resté près de sept ans, Juan Carlos Ferrero avait décidé de s’éloi­gner du tennis en prenant sous son aile un jeune joueur de golf espagnol.

Mais l’an­cien numéro 1 mondial a visi­ble­ment des fourmis dans les jambes puis­qu’il a récem­ment annoncé son retour sur le circuit en tant qu’en­traî­neur en 2027.

Et d’après notre confrère argentin, Gonzalo Ferreyra, cela pour­rait bien être aux côtés d’un certain Jannik Sinner, qui devrait voir l’un de ses deux coachs, Darren Cahill, prendre sa retraite.

« À Cincinnati, José Luis Clerc a laissé entendre que Juan Carlos Ferrero serait l’en­traî­neur de Jannik Sinner pour la saison 2027. Il y a quelques heures, une autre source m’a confirmé l’in­for­ma­tion donnée par Batata », a écrit sur son compte Twitter le journaliste.

Durante Cincinnati, José Luis Clerc dejó entrever que Juan Carlos Ferrero será el entre­nador de Jannik Sinner en la tempo­rada 2027.



Hace algunas horas, otra fuente me confirmó la infor­ma­ción de Batata. pic.twitter.com/QcHvcLVFWK — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) September 16, 2026

Pour rappel, inter­rogé en juin dernier sur la possi­bi­lité d’entraîner le grand rival de son ancien joueur, Ferrero n’avait pas dit non : « Pourquoi pas ? J’apprécie son atti­tude, ce serait formi­dable ».

Inutile de préciser que si cette infor­ma­tion deve­nait offi­cielle, ce serait un véri­table coup de tonnerre, et un petit coup de poignard pour Carlitos…