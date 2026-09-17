Depuis sa soudaine séparation avec Carlos Alcaraz en décembre 2025, avec qui il est resté près de sept ans, Juan Carlos Ferrero avait décidé de s’éloigner du tennis en prenant sous son aile un jeune joueur de golf espagnol.
Mais l’ancien numéro 1 mondial a visiblement des fourmis dans les jambes puisqu’il a récemment annoncé son retour sur le circuit en tant qu’entraîneur en 2027.
Et d’après notre confrère argentin, Gonzalo Ferreyra, cela pourrait bien être aux côtés d’un certain Jannik Sinner, qui devrait voir l’un de ses deux coachs, Darren Cahill, prendre sa retraite.
« À Cincinnati, José Luis Clerc a laissé entendre que Juan Carlos Ferrero serait l’entraîneur de Jannik Sinner pour la saison 2027. Il y a quelques heures, une autre source m’a confirmé l’information donnée par Batata », a écrit sur son compte Twitter le journaliste.
Durante Cincinnati, José Luis Clerc dejó entrever que Juan Carlos Ferrero será el entrenador de Jannik Sinner en la temporada 2027.— Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) September 16, 2026
Hace algunas horas, otra fuente me confirmó la información de Batata. pic.twitter.com/QcHvcLVFWK
Pour rappel, interrogé en juin dernier sur la possibilité d’entraîner le grand rival de son ancien joueur, Ferrero n’avait pas dit non : « Pourquoi pas ? J’apprécie son attitude, ce serait formidable ».
Inutile de préciser que si cette information devenait officielle, ce serait un véritable coup de tonnerre, et un petit coup de poignard pour Carlitos…
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 14:19