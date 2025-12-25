AccueilATPFerrero croit en Alcaraz pour l'Open d'Australie : "Je pense qu'il doit...
Ferrero croit en Alcaraz pour l’Open d’Australie : « Je pense qu’il doit s’en­traîner avec le même enthou­siasme et le même dévoue­ment qu’auparavant »

Juan Carlos, qui est affecté par la situa­tion, sait aussi que son ex‐joueur a un vrai mental et qu’il va tout faire pour se préparer le mieux possible pour l’Open d’Australie.

« Je pense qu’il doit s’en­traîner avec le même enthou­siasme et le même dévoue­ment qu’au­pa­ra­vant et se préparer au mieux pour un tournoi qu’il a évidem­ment très envie de gagner. En interne, nous avons toujours essayé d’aborder la situa­tion serei­ne­ment, sans trop de pres­sion. Je pense que c’est ce qu’il doit faire : foncer, tout simplement. »

On rappelle que Carlos Alcaraz n’a pas encore soulevé le trophée en Australie.

