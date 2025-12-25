Juan Carlos, qui est affecté par la situation, sait aussi que son ex‐joueur a un vrai mental et qu’il va tout faire pour se préparer le mieux possible pour l’Open d’Australie.
« Je pense qu’il doit s’entraîner avec le même enthousiasme et le même dévouement qu’auparavant et se préparer au mieux pour un tournoi qu’il a évidemment très envie de gagner. En interne, nous avons toujours essayé d’aborder la situation sereinement, sans trop de pression. Je pense que c’est ce qu’il doit faire : foncer, tout simplement. »
On rappelle que Carlos Alcaraz n’a pas encore soulevé le trophée en Australie.
Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 17:20