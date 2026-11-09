Réputé pour son côté intran­si­geant et parfois un peu dur, Juan Carlos Ferrero n’a pas trahi sa répu­ta­tion au moment de commenter la pres­ta­tion de son nouveau joueur, Ben Shelton, battu par son ancien, Carlos Alcaraz, en finale du Rolex Paris Masters.

Alors qu’il prendra offi­ciel­le­ment ses fonc­tions lors de la saison 2027, l’an­cien numéro 1 mondial semble déjà prendre son rôle très à coeur d’au­tant qu’il n’a pas hésité à donner quelques conseils à l’Américain durant la semaine pari­sienne. Extrait d’une inter­view accordée à nos confrères de Marca.

Q. Selon vous, qu’est-ce qui a manqué à votre nouveau protégé lors de la finale à Paris pour remporter la victoire ?

R. Un peu de déter­mi­na­tion. Ben joue de manière agres­sive, en mettant la pres­sion. Dès que les occa­sions se présentent, il faut les saisir. Quand il a eu ces occa­sions, il n’a pas pris les bonnes déci­sions, il n’a pas fait preuve de l’audace néces­saire. Au final, il a eu du mal à encaisser la défaite du premier set. Et quand il menait dans le deuxième, c’était un peu la même chose. Alors qu’il avait cet avan­tage, il n’a pas su jouer de manière suffi­sam­ment agres­sive. Cela doit lui servir de leçon et je pense que c’est une bonne expé­rience. Lors du match de l’US Open, il s’est montré plus auda­cieux dans ces moments‐là, même s’il est vrai qu’à Paris, c’était une finale et que la pres­sion est un peu plus forte. Il faut se lancer à l’attaque, car c’est son style de jeu.