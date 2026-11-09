Réputé pour son côté intransigeant et parfois un peu dur, Juan Carlos Ferrero n’a pas trahi sa réputation au moment de commenter la prestation de son nouveau joueur, Ben Shelton, battu par son ancien, Carlos Alcaraz, en finale du Rolex Paris Masters.
Alors qu’il prendra officiellement ses fonctions lors de la saison 2027, l’ancien numéro 1 mondial semble déjà prendre son rôle très à coeur d’autant qu’il n’a pas hésité à donner quelques conseils à l’Américain durant la semaine parisienne. Extrait d’une interview accordée à nos confrères de Marca.
Q. Selon vous, qu’est-ce qui a manqué à votre nouveau protégé lors de la finale à Paris pour remporter la victoire ?
R. Un peu de détermination. Ben joue de manière agressive, en mettant la pression. Dès que les occasions se présentent, il faut les saisir. Quand il a eu ces occasions, il n’a pas pris les bonnes décisions, il n’a pas fait preuve de l’audace nécessaire. Au final, il a eu du mal à encaisser la défaite du premier set. Et quand il menait dans le deuxième, c’était un peu la même chose. Alors qu’il avait cet avantage, il n’a pas su jouer de manière suffisamment agressive. Cela doit lui servir de leçon et je pense que c’est une bonne expérience. Lors du match de l’US Open, il s’est montré plus audacieux dans ces moments‐là, même s’il est vrai qu’à Paris, c’était une finale et que la pression est un peu plus forte. Il faut se lancer à l’attaque, car c’est son style de jeu.
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 17:17