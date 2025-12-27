De passage sur la Radio Nacional Española, Juan Carlos Ferrero a bien évidemment apporté plus de détails sur sa séparation avec Carlos Alcaraz. Le champion de Roland‐Garros 2003 en a profité pour afficher sa volonté de conserver d’excellentes relations avec son protégé des sept dernières années.
« Alcaraz et moi n’avons pas [encore] parlé, je pense qu’il a besoin de calme pour pouvoir s’entraîner et laisser passer le temps afin que les choses se calment. Je le contacterai plus tard pour que tout soit en ordre. Quand tout cela sera passé, nous continuerons à discuter de tout ce que nous avons vécu ensemble. Nous resterons amis », a souligné l’ancien numéro un mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 16:49