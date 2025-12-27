De passage sur la Radio Nacional Española, Juan Carlos Ferrero a bien évidem­ment apporté plus de détails sur sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz. Le cham­pion de Roland‐Garros 2003 en a profité pour affi­cher sa volonté de conserver d’ex­cel­lentes rela­tions avec son protégé des sept dernières années.

« Alcaraz et moi n’avons pas [encore] parlé, je pense qu’il a besoin de calme pour pouvoir s’en­traîner et laisser passer le temps afin que les choses se calment. Je le contac­terai plus tard pour que tout soit en ordre. Quand tout cela sera passé, nous conti­nue­rons à discuter de tout ce que nous avons vécu ensemble. Nous reste­rons amis », a souligné l’an­cien numéro un mondial dans des propos rapportés par Punto de Break.