Une semaine après l’annonce de sa « rupture » avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a accordé une interview à Marca dans laquelle il est notamment revenu sur sa décision de miser sur son jeune compatriote en 2018.
« J’étais convaincu que j’avais besoin de cette étape dans ma vie pour essayer d’être avec quelqu’un qui serait tout ouïe et tout yeux pour apprendre et s’améliorer, et pour voir sur son visage cette envie de s’entraîner tous les jours. Après Zverev (avec qui il a collaboré entre 2017 et 2018, ndlr), j’avais besoin de changer d’air. L’occasion s’est présentée et je n’ai pas hésité un seul instant parmi tous les autres noms qui m’ont été proposés. »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 08:56