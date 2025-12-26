Une semaine après l’an­nonce de sa « rupture » avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a accordé une inter­view à Marca dans laquelle il est notam­ment revenu sur sa déci­sion de miser sur son jeune compa­triote en 2018.

« J’étais convaincu que j’avais besoin de cette étape dans ma vie pour essayer d’être avec quel­qu’un qui serait tout ouïe et tout yeux pour apprendre et s’amé­liorer, et pour voir sur son visage cette envie de s’en­traîner tous les jours. Après Zverev (avec qui il a colla­boré entre 2017 et 2018, ndlr), j’avais besoin de changer d’air. L’occasion s’est présentée et je n’ai pas hésité un seul instant parmi tous les autres noms qui m’ont été proposés. »