Ce n’est un secret pour personne que la colla­bo­ra­tion entre Alexander Zverev et Juan Carlos Ferrero au cours de la saison 2018 ne s’est pas bien terminée. Depuis, l’en­traî­neur espa­gnol a parfai­te­ment digéré cette décep­tion en deve­nant le coach d’un certain Carlos Alcaraz avec les résul­tats que l’on connaît.

Dans une récente inter­view pour Eurosport, l’an­cien numéro un mondial est revenu sur cette période tout en plaçant un joli petit tacle à son ancien protégé concer­nant sa défi­ni­tion du professionnalisme.

« Carlos est mon deuxième joueur en tant qu’en­traî­neur et je pense que je continue à apprendre de lui et qu’il apprend de moi. Nous gran­dis­sons tous les deux en même temps. C’est un gars très gentil et c’est très facile de travailler avec lui. Ce que je sais, c’est que j’avais besoin de quelque chose comme ça parce qu’a­près avoir travaillé avec Sascha [Zverev], ce n’était pas si facile pour moi, ce n’est pas la même culture et il avait une compré­hen­sion légè­re­ment diffé­rente de la notion de profes­sion­na­lisme. J’avais besoin de me rafraî­chir un peu et de travailler avec quel­qu’un qui avait un peu le même carac­tère que moi et qui voulait les mêmes choses pour l’avenir. Et en Carlos, je pense que je l’ai trouvé. »