AccueilATPFerrero en remet une couche sur sa séparation avec Alcaraz : "Il...
ATP

Ferrero en remet une couche sur sa sépa­ra­tion avec Alcaraz : « Il y avait certaines choses que je ne pouvais pas accepter… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

764

S’il s’est déjà exprimé sur sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a donné plus de détails lors d’un passage sur la Radio Nacional Española, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

« On m’a envoyé le nouveau contrat, je n’étais pas d’ac­cord avec certains points, je le leur ai fait savoir et nous ne sommes pas parvenus à un accord. Quand nous sommes revenus de Bologne (quand Alcaraz a fait forfait pour la Coupe Davis, ndlr), je ne m’at­ten­dais pas à cela vu les résul­tats obtenus. Je n’ai eu aucune dispute pendant toute l’année, ni avec lui ni avec son entou­rage. Il n’y avait pas beau­coup de clauses en ma faveur dans le contrat précé­dent. Je suis fidèle à mes valeurs, et il y avait certaines choses que je ne pouvais pas accepter en raison de ma person­na­lité, et je suis satis­fait de cet aspect. Chacun est diffé­rent et lorsque cela se produit, il faut l’accepter »

Publié le samedi 27 décembre 2025 à 08:44

Article précédent
Premier forfait de poids pour l’Open d’Australie : « C’est une déci­sion vrai­ment très difficile… »
Article suivant
Rafael Nadal répond à Roger Federer : « Je ne ferme pas la porte mais pour l’ins­tant, je ne suis pas prêt. J’ai besoin d’un délai raisonnable »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.