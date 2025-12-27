S’il s’est déjà exprimé sur sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a donné plus de détails lors d’un passage sur la Radio Nacional Española, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

« On m’a envoyé le nouveau contrat, je n’étais pas d’ac­cord avec certains points, je le leur ai fait savoir et nous ne sommes pas parvenus à un accord. Quand nous sommes revenus de Bologne (quand Alcaraz a fait forfait pour la Coupe Davis, ndlr), je ne m’at­ten­dais pas à cela vu les résul­tats obtenus. Je n’ai eu aucune dispute pendant toute l’année, ni avec lui ni avec son entou­rage. Il n’y avait pas beau­coup de clauses en ma faveur dans le contrat précé­dent. Je suis fidèle à mes valeurs, et il y avait certaines choses que je ne pouvais pas accepter en raison de ma person­na­lité, et je suis satis­fait de cet aspect. Chacun est diffé­rent et lorsque cela se produit, il faut l’accepter »