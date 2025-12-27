S’il s’est déjà exprimé sur sa séparation surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a donné plus de détails lors d’un passage sur la Radio Nacional Española, dont les propos sont relayés par Punto de Break.
« On m’a envoyé le nouveau contrat, je n’étais pas d’accord avec certains points, je le leur ai fait savoir et nous ne sommes pas parvenus à un accord. Quand nous sommes revenus de Bologne (quand Alcaraz a fait forfait pour la Coupe Davis, ndlr), je ne m’attendais pas à cela vu les résultats obtenus. Je n’ai eu aucune dispute pendant toute l’année, ni avec lui ni avec son entourage. Il n’y avait pas beaucoup de clauses en ma faveur dans le contrat précédent. Je suis fidèle à mes valeurs, et il y avait certaines choses que je ne pouvais pas accepter en raison de ma personnalité, et je suis satisfait de cet aspect. Chacun est différent et lorsque cela se produit, il faut l’accepter »
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 08:44