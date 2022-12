Au cours d’une inter­view croisée pour Arab News avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a reconnu que son joueur n’était pas menta­le­ment prêt à assumer cette place de numéro un mondial à seule­ment 19 ans. Selon lui, cela devrait prendre encore un certain temps.

« Après l’US Open, il a été diffi­cile pour lui de s’adapter à ce nouveau rôle sur le circuit. Je lui ai parlé de la façon dont il devait tout gérer, mais je pense qu’il avait besoin de le ressentir et de le vivre, d’aller à un tournoi et de ressentir la pres­sion d’être numéro un, de jouer des matchs dans cette posi­tion. Ce n’est pas très facile au début, même à 19 ans. Il n’est pas très mature pour contrôler tout ce qui lui arrive en ce moment. Il en est à un point où il doit le vivre et s’adapter. Il sait qu’il va être comme ça au moins jusqu’à l’Open d’Australie, donc il doit essayer d’être normal, mais en même temps il n’est pas normal. »