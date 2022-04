Forcément heureux et extrè­me­ment fier après le sacre de son « poulain », Carlos Alcaraz, sur le Masters 1000 de Miami, Juan Carlos Ferrero est revenu plus en détail sur la saison de terre battue qui vient offi­ciel­le­ment de débuter. Et si la plupart des obser­va­teurs estiment que l’Espagnol sera encore plus fort sur ocre, son coach n’est pas si catégorique.

« Nous ne sommes pas sûrs (rires). Nous en parlons parfois, et il n’est pas sûr non plus, car il a commencé à s’en­traîner davan­tage sur des courts en dur il y a un an. Il n’avait prati­que­ment pas parti­cipé à des compé­ti­tions sur des courts durs. Son style de jeu, qui consiste à aller beau­coup en avant, à aller au filet et à être agressif, je savais qu’il pouvait bien s’adapter à ce type de terrain, et même au gazon. Lorsqu’il sera entraîné à 100%, il pourra peut‐être donner un peu plus sur la terre battue, mais nous gardons la porte ouverte pour les courts durs à l’avenir. »