Une semaine après l’an­nonce de sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero est sorti du silence lors d’une inter­view accordée à Marca. Et son atti­tude lors de l’en­tre­tien en dit long sur sa décep­tion selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

Quien sepa un poco de lenguaje corporal podrá saber cómo se siente Ferrero.



Durante gran parte de su entre­vista a Marca se coloca así. Brazos cruzados, lo que habla de inco­mo­didad, de intentar prote­gerse. Mirada baja, signo de tris­teza, decep­ción.



Está dolido. Se siente mal por… pic.twitter.com/1sYvvEtfr6 — José Morón (@jmgmoron) December 24, 2025

« Quiconque s’y connaît un peu en langage corporel pourra deviner ce que ressent Ferrero. Pendant une grande partie de son inter­view avec Marca, il se tient ainsi. Les bras croisés, ce qui traduit un certain malaise, une volonté de se protéger. Le regard baissé, signe de tris­tesse, de décep­tion. Il est blessé. Il se sent mal à cause de tout ce qui s’est passé. Il voulait conti­nuer, mais les choses se sont passées ainsi. Personnellement, je suis très triste que l’on en soit arrivé là après tout ce qu’ils ont avons vécu. J’espère qu’ils pour­ront régler cela. »