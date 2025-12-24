AccueilATP"Ferrero est blessé. Pendant une grande partie de son interview, il a...
« Ferrero est blessé. Pendant une grande partie de son inter­view, il a gardé les bras croisés, le regard baissé, ce qui traduit un certain malaise, une volonté de se protéger », remarque José Moron

Baptiste Mulatier

Une semaine après l’an­nonce de sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero est sorti du silence lors d’une inter­view accordée à Marca. Et son atti­tude lors de l’en­tre­tien en dit long sur sa décep­tion selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Quiconque s’y connaît un peu en langage corporel pourra deviner ce que ressent Ferrero. Pendant une grande partie de son inter­view avec Marca, il se tient ainsi. Les bras croisés, ce qui traduit un certain malaise, une volonté de se protéger. Le regard baissé, signe de tris­tesse, de décep­tion. Il est blessé. Il se sent mal à cause de tout ce qui s’est passé. Il voulait conti­nuer, mais les choses se sont passées ainsi. Personnellement, je suis très triste que l’on en soit arrivé là après tout ce qu’ils ont avons vécu. J’espère qu’ils pour­ront régler cela. »

24 décembre 2025

