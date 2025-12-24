Une semaine après l’annonce de sa séparation avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero est sorti du silence lors d’une interview accordée à Marca. Et son attitude lors de l’entretien en dit long sur sa déception selon le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
Quien sepa un poco de lenguaje corporal podrá saber cómo se siente Ferrero.— José Morón (@jmgmoron) December 24, 2025
Durante gran parte de su entrevista a Marca se coloca así. Brazos cruzados, lo que habla de incomodidad, de intentar protegerse. Mirada baja, signo de tristeza, decepción.
Está dolido. Se siente mal por… pic.twitter.com/1sYvvEtfr6
« Quiconque s’y connaît un peu en langage corporel pourra deviner ce que ressent Ferrero. Pendant une grande partie de son interview avec Marca, il se tient ainsi. Les bras croisés, ce qui traduit un certain malaise, une volonté de se protéger. Le regard baissé, signe de tristesse, de déception. Il est blessé. Il se sent mal à cause de tout ce qui s’est passé. Il voulait continuer, mais les choses se sont passées ainsi. Personnellement, je suis très triste que l’on en soit arrivé là après tout ce qu’ils ont avons vécu. J’espère qu’ils pourront régler cela. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 11:25