De passage dans l’émission espagnole, « El Cafelito de Josep Pedrerol », Juan Carlos Ferrero a une nouvelle fois évoqué sa séparation avec Carlos Alcaraz.
Et après avoir expliqué qu’il aurait aimé que son ancien poulain mentionne son nom après son sacre à l’Open d’Australie et évoqué l’affaire du compte Instagram, l’ancien numéro 1 mondial a répondu à la question qui tue posée par le journaliste : Pourrait‐il de nouveau entraîner Carlos Alcaraz si ce dernier lui demandait ?
Et Juan Carlos n’a pas hésité très longtemps. Extraits.
Journaliste : « Si Alcaraz te demandait de revenir, reviendrais‐tu ?
Ferrero : On dit que les deuxièmes parties ne sont jamais bonnes… mais certains films font exception. Donc je pense qu’au fond de mon cœur… je ne pourrais pas lui dire non. »
