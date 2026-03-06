De passage dans l’émis­sion espa­gnole, « El Cafelito de Josep Pedrerol », Juan Carlos Ferrero a une nouvelle fois évoqué sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz.

Et après avoir expliqué qu’il aurait aimé que son ancien poulain mentionne son nom après son sacre à l’Open d’Australie et évoqué l’af­faire du compte Instagram, l’an­cien numéro 1 mondial a répondu à la ques­tion qui tue posée par le jour­na­liste : Pourrait‐il de nouveau entraîner Carlos Alcaraz si ce dernier lui demandait ?

Et Juan Carlos n’a pas hésité très long­temps. Extraits.

💣💥 FERRERO VOLVERÍA CON ALCARAZ :



❤️ “No podría decirle que no”.



⏰ Podcast completo este jueves

— El Cafelito de Josep Pedrerol (@CafelitodeJosep) March 5, 2026

Journaliste : « Si Alcaraz te deman­dait de revenir, reviendrais‐tu ?

Ferrero : On dit que les deuxièmes parties ne sont jamais bonnes… mais certains films font excep­tion. Donc je pense qu’au fond de mon cœur… je ne pour­rais pas lui dire non. »