Ferrero et la ques­tion qui tue : « Est‐ce que je revien­drais si Alcaraz me le deman­dait ? Je pense qu’au fond de mon coeur… »

Thomas S
De passage dans l’émis­sion espa­gnole, « El Cafelito de Josep Pedrerol », Juan Carlos Ferrero a une nouvelle fois évoqué sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz.

Et après avoir expliqué qu’il aurait aimé que son ancien poulain mentionne son nom après son sacre à l’Open d’Australie et évoqué l’af­faire du compte Instagram, l’an­cien numéro 1 mondial a répondu à la ques­tion qui tue posée par le jour­na­liste : Pourrait‐il de nouveau entraîner Carlos Alcaraz si ce dernier lui demandait ? 

Et Juan Carlos n’a pas hésité très long­temps. Extraits. 

Journaliste : « Si Alcaraz te deman­dait de revenir, reviendrais‐tu ?
Ferrero : On dit que les deuxièmes parties ne sont jamais bonnes… mais certains films font excep­tion. Donc je pense qu’au fond de mon cœur… je ne pour­rais pas lui dire non. »

Publié le vendredi 6 mars 2026 à 15:08

