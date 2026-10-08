« Si je rejoi­gnais l’équipe de Jannik Sinner, ce ne serait pas pour embêter Carlos. Les gens doivent respecter ma déci­sion », a déclaré Juan Carlos Ferrero lors d’une inter­view accordée à Punto de Break, à l’occasion de la sortie de son livre en Espagne (inti­tulé « Mentalidad gana­dora », soit « Mentalité de gagnant »).

Après la fin inat­tendue de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz en décembre dernier, l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 se sent à nouveau prêt à entraîner sur le circuit ATP.

Également de passage sur la Cadena SER, l’Espagnol s’est exprimé sur la possi­bi­lité de coacher son jeune compa­triote et nouveau phéno­mène du tennis mondial, Rafael Jodar (13e mondial à 20 ans).

« Je ne ferme pas la porte. Il a énor­mé­ment de poten­tiel, il est très motivé, il est jeune, il veut conquérir le monde et si une offre se présente, je l’étudierais. »

Juan Carlos Ferrero sobre la posi­bi­lidad de entrenar a Rafael Jódar :🗣 « No me cierro la puerta. Tiene muchí­simo poten­cial, tiene muchas ganas, es joven, quiere comerse el mundo y si viene la oferta, la estu­diaré » https://t.co/Tf5Hh1YSlu — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 7, 2026

A suivre…