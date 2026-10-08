Accueil ATP

Ferrero, ex‐coach d’Alcaraz, ouvre la porte à un autre joueur après Sinner : « Il est très motivé, jeune et veut conquérir le monde »

Par
Baptiste Mulatier
-
1157

« Si je rejoi­gnais l’équipe de Jannik Sinner, ce ne serait pas pour embêter Carlos. Les gens doivent respecter ma déci­sion », a déclaré Juan Carlos Ferrero lors d’une inter­view accordée à Punto de Break, à l’occasion de la sortie de son livre en Espagne (inti­tulé « Mentalidad gana­dora », soit « Mentalité de gagnant »). 

Après la fin inat­tendue de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz en décembre dernier, l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 se sent à nouveau prêt à entraîner sur le circuit ATP. 

Également de passage sur la Cadena SER, l’Espagnol s’est exprimé sur la possi­bi­lité de coacher son jeune compa­triote et nouveau phéno­mène du tennis mondial, Rafael Jodar (13e mondial à 20 ans). 

« Je ne ferme pas la porte. Il a énor­mé­ment de poten­tiel, il est très motivé, il est jeune, il veut conquérir le monde et si une offre se présente, je l’étudierais. »

A suivre…

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 08:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥