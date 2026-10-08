« Si je rejoignais l’équipe de Jannik Sinner, ce ne serait pas pour embêter Carlos. Les gens doivent respecter ma décision », a déclaré Juan Carlos Ferrero lors d’une interview accordée à Punto de Break, à l’occasion de la sortie de son livre en Espagne (intitulé « Mentalidad ganadora », soit « Mentalité de gagnant »).
Après la fin inattendue de sa collaboration avec Carlos Alcaraz en décembre dernier, l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003 se sent à nouveau prêt à entraîner sur le circuit ATP.
Également de passage sur la Cadena SER, l’Espagnol s’est exprimé sur la possibilité de coacher son jeune compatriote et nouveau phénomène du tennis mondial, Rafael Jodar (13e mondial à 20 ans).
« Je ne ferme pas la porte. Il a énormément de potentiel, il est très motivé, il est jeune, il veut conquérir le monde et si une offre se présente, je l’étudierais. »
Juan Carlos Ferrero sobre la posibilidad de entrenar a Rafael Jódar :🗣 « No me cierro la puerta. Tiene muchísimo potencial, tiene muchas ganas, es joven, quiere comerse el mundo y si viene la oferta, la estudiaré » https://t.co/Tf5Hh1YSlu— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 7, 2026
A suivre…
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 08:52