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Ferrero, ex‐coach d’Alcaraz : « Qui est le meilleur entre Carlos et Jannik Sinner ? Il y a le coeur et les chiffres… »

Par
Baptiste Mulatier
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« Si je rejoi­gnais l’équipe de Jannik Sinner, ce ne serait pas pour embêter Carlos. Les gens doivent respecter ma déci­sion », a déclaré Juan Carlos Ferrero lors d’une inter­view accordée à Punto de Break, à l’occasion de la sortie de son livre en Espagne (inti­tulé « Mentalité de gagnant »). 

Et lorsque nos confrères espa­gnols lui ont demandé qui était le meilleur entre l’Italien et son ancien joueur, celui qui était encore l’en­traî­neur de Carlos Alcaraz jusqu’à leur sépa­ra­tion surprise, en décembre dernier, a hésité. 

« On pour­rait dési­gner n’importe lequel des deux, ce sont des joueurs impres­sion­nants, diffi­cile de choisir […] Par le cœur, je choi­si­rais Carlos, mais au vu des chiffres, il faudrait opter pour Jannik », a répondu le vain­queur de Roland‐Garros 2003. 

A noter que Carlos Alcaraz détient 27 titres à 23 ans (dont 7 Grands Chelems et 8 Masters 1000), tandis que Jannik Sinner comp­ta­bi­lise 30 titres à 25 ans (dont 5 Grands Chelems, 10 Masters 1000 et 2 Masters). Au niveau des face‐à‐face, c’est l’Espagnol qui mène 10 victoires à 7. 

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 17:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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