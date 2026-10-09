« Si je rejoignais l’équipe de Jannik Sinner, ce ne serait pas pour embêter Carlos. Les gens doivent respecter ma décision », a déclaré Juan Carlos Ferrero lors d’une interview accordée à Punto de Break, à l’occasion de la sortie de son livre en Espagne (intitulé « Mentalité de gagnant »).
Et lorsque nos confrères espagnols lui ont demandé qui était le meilleur entre l’Italien et son ancien joueur, celui qui était encore l’entraîneur de Carlos Alcaraz jusqu’à leur séparation surprise, en décembre dernier, a hésité.
« On pourrait désigner n’importe lequel des deux, ce sont des joueurs impressionnants, difficile de choisir […] Par le cœur, je choisirais Carlos, mais au vu des chiffres, il faudrait opter pour Jannik », a répondu le vainqueur de Roland‐Garros 2003.
A noter que Carlos Alcaraz détient 27 titres à 23 ans (dont 7 Grands Chelems et 8 Masters 1000), tandis que Jannik Sinner comptabilise 30 titres à 25 ans (dont 5 Grands Chelems, 10 Masters 1000 et 2 Masters). Au niveau des face‐à‐face, c’est l’Espagnol qui mène 10 victoires à 7.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 17:28