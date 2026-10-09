« Si je rejoi­gnais l’équipe de Jannik Sinner, ce ne serait pas pour embêter Carlos. Les gens doivent respecter ma déci­sion », a déclaré Juan Carlos Ferrero lors d’une inter­view accordée à Punto de Break, à l’occasion de la sortie de son livre en Espagne (inti­tulé « Mentalité de gagnant »).

Et lorsque nos confrères espa­gnols lui ont demandé qui était le meilleur entre l’Italien et son ancien joueur, celui qui était encore l’en­traî­neur de Carlos Alcaraz jusqu’à leur sépa­ra­tion surprise, en décembre dernier, a hésité.

« On pour­rait dési­gner n’importe lequel des deux, ce sont des joueurs impres­sion­nants, diffi­cile de choisir […] Par le cœur, je choi­si­rais Carlos, mais au vu des chiffres, il faudrait opter pour Jannik », a répondu le vain­queur de Roland‐Garros 2003.

A noter que Carlos Alcaraz détient 27 titres à 23 ans (dont 7 Grands Chelems et 8 Masters 1000), tandis que Jannik Sinner comp­ta­bi­lise 30 titres à 25 ans (dont 5 Grands Chelems, 10 Masters 1000 et 2 Masters). Au niveau des face‐à‐face, c’est l’Espagnol qui mène 10 victoires à 7.