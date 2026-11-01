Ce n’est un secret pour personne, Juan Carlos Ferrero va reprendre du service sur le circuit en 2027, après sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz en décembre dernier. L’identité de son nouveau poulain sera dévoilée le 9 novembre prochain.

En atten­dant cette échéance, le cham­pion de Roland‐Garros 2003 en a dit un peu plus sur le rôle qu’il endos­sera auprès de son protégé, dans les colonnes d’El Mundo. Visiblement, l’Espagnol ne fera pas tous les dépla­ce­ments pendant la tournée. Une situa­tion simi­laire à celle de sa dernière saison avec Carlitos, où Samuel Lopez accom­pa­gnait seul le Murcien sur certains tour­nois. Avec son académie à Alicante, l’an­cien numéro un mondial a déjà un agenda bien rempli.

« Heureusement, j’ai déjà pu conclure un accord avec un joueur et je vais bientôt pouvoir révéler de qui il s’agit. J’ai très envie de reprendre l’entraînement l’année prochaine. J’ai envie de revenir à la compé­ti­tion et de suivre le circuit. Je ne serai pas à temps plein, je ne me rendrai pas à tous les tour­nois, mais je travaillerai tout au long de l’année ».