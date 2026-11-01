Ce n’est un secret pour personne, Juan Carlos Ferrero va reprendre du service sur le circuit en 2027, après sa séparation avec Carlos Alcaraz en décembre dernier. L’identité de son nouveau poulain sera dévoilée le 9 novembre prochain.
En attendant cette échéance, le champion de Roland‐Garros 2003 en a dit un peu plus sur le rôle qu’il endossera auprès de son protégé, dans les colonnes d’El Mundo. Visiblement, l’Espagnol ne fera pas tous les déplacements pendant la tournée. Une situation similaire à celle de sa dernière saison avec Carlitos, où Samuel Lopez accompagnait seul le Murcien sur certains tournois. Avec son académie à Alicante, l’ancien numéro un mondial a déjà un agenda bien rempli.
« Heureusement, j’ai déjà pu conclure un accord avec un joueur et je vais bientôt pouvoir révéler de qui il s’agit. J’ai très envie de reprendre l’entraînement l’année prochaine. J’ai envie de revenir à la compétition et de suivre le circuit. Je ne serai pas à temps plein, je ne me rendrai pas à tous les tournois, mais je travaillerai tout au long de l’année ».
Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 10:34