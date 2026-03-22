Accueil ATP

Ferrero, ex‐entraîneur d’Alcaraz : « Ces derniers jours, des infor­ma­tions tota­le­ment fausses ont circulé »

Par
Baptiste Mulatier
-
341

Trois mois après sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a pris la parole sur les réseaux sociaux pour démentir une « fake news » concer­nant son état de santé, comme il l’avait déjà fait en octobre dernier. 

« Ces derniers jours, des infor­ma­tions tota­le­ment fausses concer­nant ma santé ont circulé, affir­mant que je souf­frais d’un cancer. Je tiens à préciser que c’est tota­le­ment faux. Au‐delà du simple démenti, cela me touche profon­dé­ment que l’on utilise des sujets aussi sensibles pour attirer l’at­ten­tion ou générer des vues. Le cancer est une maladie qui a marqué ma famille et tant d’autres, et qui mérite le plus grand respect. Je remercie ceux qui m’ont envoyé des messages de soutien et d’af­fec­tion, mais je demande surtout à ceux qui diffusent ce genre d’in­for­ma­tions sans en véri­fier la véra­cité de faire preuve de respon­sa­bi­lité », a écrit le vain­queur de Roland‐Garros 2003. 

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 18:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.