Trois mois après sa séparation surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a pris la parole sur les réseaux sociaux pour démentir une « fake news » concernant son état de santé, comme il l’avait déjà fait en octobre dernier.
🚨 Ferrero vuelve a salir al paso ante los rumores de que padezca cáncer : « Es totalmente falso »— Punto de Break (@PuntoDBreak) March 22, 2026
⚠️ “Pido responsabilidad a quienes difunden este tipo de informaciones sin comprobar su veracidad”https://t.co/T1dwp0BjQF
« Ces derniers jours, des informations totalement fausses concernant ma santé ont circulé, affirmant que je souffrais d’un cancer. Je tiens à préciser que c’est totalement faux. Au‐delà du simple démenti, cela me touche profondément que l’on utilise des sujets aussi sensibles pour attirer l’attention ou générer des vues. Le cancer est une maladie qui a marqué ma famille et tant d’autres, et qui mérite le plus grand respect. Je remercie ceux qui m’ont envoyé des messages de soutien et d’affection, mais je demande surtout à ceux qui diffusent ce genre d’informations sans en vérifier la véracité de faire preuve de responsabilité », a écrit le vainqueur de Roland‐Garros 2003.
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 18:53