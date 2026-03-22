Trois mois après sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a pris la parole sur les réseaux sociaux pour démentir une « fake news » concer­nant son état de santé, comme il l’avait déjà fait en octobre dernier.

🚨 Ferrero vuelve a salir al paso ante los rumores de que padezca cáncer : « Es total­mente falso »



⚠️ “Pido respon­sa­bi­lidad a quienes difunden este tipo de infor­ma­ciones sin comprobar su vera­cidad”https://t.co/T1dwp0BjQF — Punto de Break (@PuntoDBreak) March 22, 2026

« Ces derniers jours, des infor­ma­tions tota­le­ment fausses concer­nant ma santé ont circulé, affir­mant que je souf­frais d’un cancer. Je tiens à préciser que c’est tota­le­ment faux. Au‐delà du simple démenti, cela me touche profon­dé­ment que l’on utilise des sujets aussi sensibles pour attirer l’at­ten­tion ou générer des vues. Le cancer est une maladie qui a marqué ma famille et tant d’autres, et qui mérite le plus grand respect. Je remercie ceux qui m’ont envoyé des messages de soutien et d’af­fec­tion, mais je demande surtout à ceux qui diffusent ce genre d’in­for­ma­tions sans en véri­fier la véra­cité de faire preuve de respon­sa­bi­lité », a écrit le vain­queur de Roland‐Garros 2003.