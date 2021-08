A 18 ans, Carlos Alcaraz occupe déjà la 55e place mondial, et a déjà remporté un tournoi ATP, fin juillet à Umag. Rafael Nadal n’était plus jeune que de huit jours lors­qu’il a gagné son premier titre. Juan Carlos Ferrero voit grand pour lui.

« Sa progres­sion ne me surprend pas du tout. Quand j’ai commencé à travailler avec lui, je connais­sais son poten­tiel et je savais qu’il monte­rait très vite. Je ne suis pas surpris de ce qu’il fait ces derniers mois. Chaque semaine, je pense qu’il est capable de faire quelque chose d’im­por­tant, car je sais à quel point il est bon et l’énorme poten­tiel qu’il a dans sa raquette », a assuré le coach espa­gnol d’Alcaraz à l’ATP.