Le Big 3 a causé des maux de tête à Juan Carlos Ferrero en tant que joueur et désor­mais en tant qu’en­traî­neur de Carlos Alcaraz. Il présente un bilan de 2–7 contre Rafael Nadal, 3–10 contre Roger Federer et 1–2 contre Novak Djokovic. Son poulain, Carlito, a lui perdu deux fois contre son idole, Rafa.

« L’une des choses qui m’a le plus impres­sionné de la part de Nadal, Federer et Djokovic, c’est que pendant des années, ils ont réussi à garder la même inten­sité semaine après semaine. C’est très diffi­cile à réaliser », a souligné l’Espagnol dans un podcast de l’ATP, avant de parler de leur intel­li­gence d’adap­ta­tion au fil du temps.

« Jouer moins de tour­nois en fin de carrière, mais jouer très bien (les tour­nois que vous jouez), Rafa, Roger et Novak savent parfai­te­ment faire. Ils jouent 10 à 12 tour­nois par an, et ils ont pour objectif de gagner un Grand Chelem. Ils peuvent jouer à haut niveau dans ces quelques tour­nois, ce qui est très diffi­cile à faire. »