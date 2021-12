Si Juan Carlos Ferrero a toujours refusé de comparer son joueur, Carlos Alcaraz, à Rafael Nadal, l’en­traî­neur espa­gnol a fait une petite excep­tion récem­ment dans une inter­view pour la Gazzetta.

« Nous disons toujours que Carlos est Carlos, il a son propre chemin, son propre travail et son propre niveau. Bien sûr, Rafa est l’une de ses idoles et il a beau­coup appris en le regar­dant jouer. Il est très compé­titif, il a cette menta­lité et il sait comment se comporter sur le court, c’est ce genre de choses comme le langage corporel qui me rappelle le plus Rafa, mais pas telle­ment son jeu. Être aussi passionné est une excel­lente chose, cela l’ai­dera beau­coup dans sa carrière. »